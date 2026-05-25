Börsen Update
Börsen Update Europa - 25.05. - MDAX stark +2,25 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.259,63 PKT und steigt um +1,85 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +6,39 %, Daimler Truck Holding +4,52 %, Deutsche Bank +3,13 %
Flop-Werte: Scout24 -1,28 %, BASF -1,28 %, Deutsche Boerse -1,07 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.733,61 PKT und steigt um +2,25 %.
Top-Werte: AUMOVIO +4,07 %, Fraport +3,87 %, TRATON +3,85 %
Flop-Werte: IONOS Group -2,40 %, Wacker Chemie -1,52 %, Evonik Industries -1,35 %
Der TecDAX steht bei 4.063,17 PKT und gewinnt bisher +1,02 %.
Top-Werte: Nagarro +2,97 %, Eckert & Ziegler +2,66 %, Nemetschek +1,78 %
Flop-Werte: IONOS Group -2,40 %, CANCOM SE -2,10 %, 1&1 -2,05 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.117,00 PKT und gewinnt bisher +2,01 %.
Top-Werte: SAFRAN +7,00 %, Prosus Registered (N) +5,16 %, Compagnie de Saint-Gobain +4,47 %
Flop-Werte: ENI -1,82 %, BASF -1,28 %, Wolters Kluwer -1,27 %
Der ATX steht bei 6.122,81 PKT und gewinnt bisher +2,07 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +10,14 %, DO & CO +5,59 %, Erste Group Bank +3,80 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,67 %, PORR -0,64 %, Verbund Akt.(A) -0,46 %
Der SMI steht aktuell (12:10:08) bei 13.659,89 PKT und steigt um +1,17 %.
Top-Werte: Geberit +2,15 %, Alcon +1,95 %, Logitech International +1,90 %
Flop-Werte: Amrize -1,39 %, Nestle -0,98 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,88 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.252,74 PKT und steigt um +2,00 %.
Top-Werte: SAFRAN +7,00 %, Societe Generale +5,37 %, Renault +4,63 %
Flop-Werte: Euronext -3,05 %, TotalEnergies -0,83 %, DANONE -0,40 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.188,72 PKT und steigt um +1,65 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +3,25 %, Volvo Registered (B) +3,20 %, SKF (B) +2,95 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -0,56 %, AstraZeneca -0,35 %, Tele2 (B) -0,28 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.790,00 PKT und steigt um +2,12 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +5,17 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +4,03 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,63 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,53 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,24 %
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