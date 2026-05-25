Heidelberger Druckmaschinen Aktie legt weiter zu - 25.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberger Druckmaschinen Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,53 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,4305€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,55 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +2,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf -32,77 %.

Während Heidelberger Druckmaschinen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,41 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,80 % 1 Monat -6,01 % 3 Monate -6,55 % 1 Jahr -2,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Stand: 25.05.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales zu Heidelberg Druckmaschinen. HDM wird als Industrie-Technologiekonzern mit stabilem Markt gesehen; Digitaldruck ist Ergänzung, Offset dominiert. Kritiker warnen vor Branchenumbrüchen, Kundenkonzentration und China-Konkurrenz. Die Aktie gilt vielen eher als Handelswert denn als Langzeitinvestment. Zukünftige Impulse könnten ONDAS, Vincorion und Wasserstoff liefern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 436,01 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fuji Film Holdings, Koenig & Bauer und Co.

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,19 %. Koenig & Bauer notiert im Plus, mit +5,05 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.