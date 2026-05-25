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    Podcast Glaser & Spang

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    Frühjahrskonferenz: Unsere spannendsten Aktienideen aus Frankfurt im Überblick

    Während einige Unternehmen operativ weiterhin solide unterwegs sind, nehmen Vorsicht und Unsicherheit spürbar zu.

    Podcast Glaser & Spang - Frühjahrskonferenz: Unsere spannendsten Aktienideen aus Frankfurt im Überblick

     

    In der neuen Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang ausführlich über ihre Eindrücke von der Frühjahrskonferenz des Equity Forums in Frankfurt. Die Konferenz fiel dieses Jahr kleiner aus als in den Vorjahren, lieferte aber dennoch zahlreiche spannende Gespräche und wichtige Einblicke in die aktuelle Stimmung bei deutschen Small-Caps.

    Dabei zeigt sich ein differenzierteres Bild: Während einige Unternehmen operativ weiterhin solide unterwegs sind, nehmen Vorsicht und Unsicherheit spürbar zu. Themen wie Konjunktur, Konsumzurückhaltung, geopolitische Risiken, Lieferketten und KI beschäftigen inzwischen nahezu alle Managementteams.

     

    Besprochen werden unter anderem:

    • Westwing – Konsumrisiken, Margen und Rocket Internet

    • adesso – Preisdruck im IT-Service-Markt und Auslastung

    • Nynomic – Datacenter-, Halbleiter- und LayTec-Fantasie

    • IBU-tec advanced materials – PowerCo-Deal und Batterieperspektiven

    • 2G Energy – Data Center, Wachstum und neue Dimensionen

    • Vossloh – Infrastruktur, Bahnprojekte und Digitalisierung

    • Cantourage – Wachstum, UK-Geschäft und Minderheiten

    • audius – Minderheitenanteile und Ergebnisqualität

    • Mister Spex – Cashbestand, Leasingverpflichtungen und Turnaround

    • JDC – schwächeres organisches Wachstum und Konsumumfeld

    • Deutsche Rohstoff – Ölpreise, Förderprofile und neue Quellen

    • Baader Bank – Tradingboom, Volatilität und Altersvorsorgedepot

     

    Außerdem sprechen die beiden über Bilanzqualität, Cashflow, Minderheitenanteile und die Bedeutung sauberer Unternehmensanalysen im aktuellen Marktumfeld. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Ausblick auf Folge 70: erstmals nicht digital, sondern gemeinsam vor Ort – und mit Gast.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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