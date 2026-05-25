Phillips 66 Aktie weiter im Abwärtstrend - 25.05.2026

Die Phillips 66 Aktie notiert aktuell bei 144,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,98 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Phillips 66 ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Raffinerie, Midstream, Chemie (über Chevron Phillips Chemical) und Marketing. Hauptprodukte: Kraftstoffe, Petrochemikalien, Schmierstoffe. Starke Position im US-Raffineriemarkt. Wichtige Konkurrenten: Valero, Marathon Petroleum, ExxonMobil, Chevron. USP: integrierte Wertschöpfungskette, starke Midstream- und Chemie-Beteiligungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Phillips 66-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,50 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Phillips 66 Aktie damit um -5,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Phillips 66 einen Anstieg von +35,82 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

Phillips 66 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,77 % 1 Monat +6,78 % 3 Monate +13,50 % 1 Jahr +49,26 %

Informationen zur Phillips 66 Aktie

Stand: 25.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 401 Mio. Phillips 66 Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,19 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Phillips 66

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,32 %. Valero Energy notiert im Minus, mit -2,26 %. Exxon Mobil notiert im Minus, mit -2,02 %. Marathon Petroleum Corporation verliert -2,23 %

Phillips 66 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Phillips 66 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Phillips 66 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.