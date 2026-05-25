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    Besonders beachtet!

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    Phillips 66 Aktie weiter im Abwärtstrend - 25.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Phillips 66 Aktie bisher Verluste von -5,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Phillips 66 Aktie.

    Besonders beachtet! - Phillips 66 Aktie weiter im Abwärtstrend - 25.05.2026

    Phillips 66 ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Raffinerie, Midstream, Chemie (über Chevron Phillips Chemical) und Marketing. Hauptprodukte: Kraftstoffe, Petrochemikalien, Schmierstoffe. Starke Position im US-Raffineriemarkt. Wichtige Konkurrenten: Valero, Marathon Petroleum, ExxonMobil, Chevron. USP: integrierte Wertschöpfungskette, starke Midstream- und Chemie-Beteiligungen.

    Wie hat sich die Phillips 66-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Phillips 66 Aktie notiert aktuell bei 144,28 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,98  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Phillips 66-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,50 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Phillips 66 Aktie damit um -5,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Phillips 66 einen Anstieg von +35,82 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

    Phillips 66 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,77 %
    1 Monat +6,78 %
    3 Monate +13,50 %
    1 Jahr +49,26 %
    Stand: 25.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Phillips 66 Aktie

    Es gibt 401 Mio. Phillips 66 Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,19 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Phillips 66

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,32 %. Valero Energy notiert im Minus, mit -2,26 %. Exxon Mobil notiert im Minus, mit -2,02 %. Marathon Petroleum Corporation verliert -2,23 %

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    Ob die Phillips 66 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Phillips 66 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Phillips 66

    -4,90 %
    -5,10 %
    +7,10 %
    +16,59 %
    +53,20 %
    +68,80 %
    +117,56 %
    +110,66 %
    +507,68 %
    ISIN:US7185461040WKN:A1JWQU
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