Börsen Start Update
Börsenstart USA - 25.05. - US Tech 100 stark +1,45 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (16:00:02) bei 51.049,23 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: Caterpillar +3,01 %, NVIDIA +1,90 %, IBM +1,82 %, Goldman Sachs Group +1,64 %, JPMorgan Chase +1,58 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -2,23 %, Walmart -1,13 %, Verizon Communications -0,98 %, Walt Disney -0,81 %, McDonald's -0,47 %
Der US Tech 100 steht bei 29.908,82 PKT und gewinnt bisher +1,45 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +4,83 %, Micron Technology +4,52 %, Lam Research +3,32 %, Arm Holdings +3,31 %, Tesla +3,22 %
Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -4,74 %, Diamondback Energy -3,06 %, Walmart -1,13 %, T-Mobile US -0,88 %, Coca-Cola Europacific Partners -0,68 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 7.547,84 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +5,05 %, SanDisk Corporation +4,83 %, EchoStar Registered (A) +4,75 %, Micron Technology +4,52 %, Newmont Corporation +4,10 %
Flop-Werte: Phillips 66 -5,86 %, ConocoPhillips -5,30 %, APA Corporation -5,12 %, Devon Energy -4,89 %, Baker Hughes Company Registered (A) -4,74 %
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