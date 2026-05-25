Ölpreise gefallen - Hoffnung auf Entspannung in Nahost
- Ölpreise fallen deutlich bei Entspannung am Markt
- Iranische Delegation reist nach Doha zur Beratung
- Nähe zu Rahmenabkommen und Wiederöffnung Hormus
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit den Anzeichen für eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel auf 98,55 US-Dollar. Damit sank die Referenzsorte um 4,99 Prozent.
Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.
Die Vereinigten Staaten stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social.
Er dämpfte jedoch Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb Trump auf Truth Social mit Blick auf den Stand der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen.
Wegen der kriegerischen Auseinandersetzung am Persischen Golf war der Ölpreis in diesem Jahr zwischenzeitlich auf ein Hoch bei etwas mehr als 126 Dollar geklettert. Vor Kriegsbeginn Ende Februar hatte der Ölpreis noch bei gut 70 Dollar gelegen. Entscheidend für die Ölpreise ist die Beendigung der faktischen Schließung der Straße von Hormus./jsl/he
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Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.
Während die westlichen Märkte sich in einer fragilen Hype-Symmetrie gefangen halten, verschiebt sich die reale, kinetische Achse im Verborgenen. Wer die unbarmherzigen Strömungsmechaniken der globalen Rohstoff- und Energiekorridore versteht, sieht das strategische Ergebnis längst abseits der Wall-Street-Ticker. Die Geopolitik korrigiert das überhebelte System jetzt im Stillen – und die wirklichen Gewinner stehen bereits fest, völlig unkorreliert zum westlichen Schein-Vakuum.
Uran bleibt im Iran. Das Pulverfass bleibt 🔥🧨