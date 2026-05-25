Das chirurgische System Sentire erhält die CE-Kennzeichnung (MDR) und Cornerstone Robotics startet in eine neue Ära seiner globalen Expansion

HONGKONG, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cornerstone Robotics („CSR"), ein weltweit führender Innovator in der chirurgischen Robotik mit Sitz in Hongkong, China, freut sich bekannt zu geben, dass sein Sentire Endoscopic Surgical System (im Folgenden „Sentire Surgical System") offiziell die CE-Zertifizierung der Europäischen Union gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) erhalten hat, die minimalinvasive chirurgische Eingriffe in der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Thoraxchirurgie und Urologie abdeckt. Mit diesem Meilenstein erhält das Sentire Surgical System formell Zugang zu den europäischen Märkten.

Das Sentire Surgical System ist eine chirurgische High-End-Roboterplattform, die klinische Arbeitsabläufe mit integrierten Technik-, Software- und Bildgebungstechnologien kombiniert. Die CE-Zertifizierung bestätigt, dass die Sicherheit, die Wirksamkeit und das Qualitätsmanagementsystem der Plattform die strengen europäischen Normen vollständig erfüllen und sie nun in der Lage ist, Ärzte und Patienten weltweit zu versorgen.

Das Unternehmen war schon früh im Vereinigten Königreich präsent. Seit 2025 arbeitet CSR mit dem Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) zusammen, um eine vollständig konforme klinische Untersuchung des Sentire Surgical System durchzuführen und kontinuierlich reale klinische Daten zu sammeln, um die evidenzbasierte Forschung, die Entwicklung von Schulungsprotokollen und die klinische Einführung zu unterstützen. Bis heute wurden mit dem Sentire Surgical System in Großbritannien zahlreiche komplexe Eingriffe in wichtigen Fachgebieten wie der Urologie, der Gynäkologie und der oberen und unteren Gastrointestinalchirurgie durchgeführt. Bei der Untersuchung wurden die Patientenergebnisse erreicht, und die Kliniker waren mit der Leistung des Systems sehr zufrieden.

Vertiefung der globalen Präsenz mit lokalisierten Dienstleistungen

Von Anfang an verfolgte CSR den Ansatz „global denken, lokal handeln" und verfolgte eine globale Strategie, die von lokalen Ärzten und Patienten unterstützt wurde. In Europa gründete CSR im Jahr 2025 offiziell seine britische Tochtergesellschaft und begann mit der Bereitstellung von Dienstleistungen aus einer Hand, die professionelle Schulungen, klinisch-technische Unterstützung und Kundendienst umfassen. Das Unternehmen hat bereits mehrere Schulungen in Großbritannien durchgeführt, die den klinischen Teams geholfen haben, schnell Kompetenz und Vertrauen in die Bedienung des Sentire Surgical System aufzubauen und damit eine solide Grundlage für eine skalierte kommerzielle Einführung zu schaffen.