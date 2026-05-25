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    Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Derhatschi: 25‑ und 68‑Jährige getötet, 23 verletzt
    • Kramatorsk/Jasnohirka: 64, 38 getötet, 3 verletzt
    • Wochenendangriff größter seit Beginn der Invasion
    Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    DERHATSCHY/KRAMATORSK (dpa-AFX) - Im Osten der Ukraine sind bei russischen Angriffen mindestens vier Menschen getötet worden. Bei Raketenbeschuss auf die Stadt Derhatschi im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen Militärgouverneur Oleh Synjehubow zufolge ein 25-Jähriger und ein 68-Jähriger ums Leben. Weitere 23 Personen wurden demnach verletzt. Ein ziviles Unternehmen, Lagerräume und Fahrzeuge seien beschädigt worden.

    Ein 64 Jahre alter Mann und eine 38-jährige Frau kamen außerdem durch russischen Beschuss der Stadt Kramatorsk und der Siedlung Jasnohirka ums Leben, wie die regionale Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk mitteilte. Drei weitere seien verletzt worden.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg. Erst am Wochenende hatte Russland die Ukraine mit einem der schwersten Angriffe bislang überzogen. Der Kiewer Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko sprach vom größten Angriff Russlands seit Beginn der großangelegten Invasion gemessen an der Zahl der beschädigten Orte./ksr/DP/he





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