Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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MTU Aero Engines
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 1
Performance 1M: +2,45 %
Performance 1M: +2,45 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 2
Performance 1M: -8,08 %
Performance 1M: -8,08 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 3
Performance 1M: +7,68 %
Performance 1M: +7,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zum Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullisch. Mehrere Beiträge rechnen mit Fortsetzung des Ausbruchs über 28 €, Zielen um 29,00–29,80 €. Kurzfristig wurden neue Kaufimpulse gesehen; fundamentale Stärke sowie KI-/Größenargumente werden als Treiber genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: grob 27,0–28,3 €, Ausbruch über 28 signalisiert Aufwärtsmomentum.
Zalando
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 4
Performance 1M: -5,12 %
Performance 1M: -5,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell überwiegend bullisch zu Zalando: H1-Kaufsignal, RSI überkauft, kurzfristig eher seitwärts/Korrekturpotenzial. Die 14‑Tage-Entwicklung deutet auf Aufwärtsimpulse hin; Kursziel um 23,57€ wird diskutiert. Großinvestoren wie Marshall Wace, PDT Partners und D. E. Shaw bauen Positionen auf. Positive Meldungen zur Einigungsstelle sowie zur About‑You-Integration verstärken den Optimismus.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 5
Performance 1M: -6,55 %
Performance 1M: -6,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Die jüngste Kursentwicklung wird sachlich beschrieben: ca. 80€ zu Beginn der Periode, ≈ 170€ jetzt; weitere Posts nennen Einstiegsgrade um 65€ und Zielmarken um 190€. Langfristig überwiegend long, aber es gibt Diskussionen über Überbewertung/KGV und mögliche Korrekturen. Insgesamt eher bullisch mit vorsichtiger fundamentaler Abwägung.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 6
Performance 1M: +40,56 %
Performance 1M: +40,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Infineon gemischt bis überwiegend positiv: Momentum gilt als intakt, Gewinne wurden teils realisiert. Risiken sehen Anleger im Wettbewerbsdruck durch Qualcomm, Nvidia und AMD im Automotive/SiC. Kursziele reichen von spekulativem Potenzial bis zu Erwartungen einer Korrektur. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 7
Performance 1M: -4,96 %
Performance 1M: -4,96 %
Airbus
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 8
Performance 1M: +1,80 %
Performance 1M: +1,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
wallstreetONLINE-Forum: Post 1 bullish (175€ heute, Ziel 192€). Post 3 bemerkt Probleme bei Airbus-Führung und Pratt-Motoren-Lieferung; Frage zu Schadenersatz. Post 4 fordert harte Sparmaßnahmen. Emotionale Beiträge ignoriert. Bezüge zur 14-Tage-Kursentwicklung fehlen in den Texten, daher keine konkrete Prozentangabe.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 9
Performance 1M: +13,14 %
Performance 1M: +13,14 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 10
Performance 1M: +6,65 %
Performance 1M: +6,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
WallstreetONLINE-Forum beschreibt gemischtes Anleger-Sentiment zur Commerzbank: Übernahme durch UniCredit dominiert. Einige erwarten Kursanstiege und kaufen weiter, andere warnen vor Rückzug des Käufers (ca. 10–20%) oder politischen Einflussnahmen. Fundamentale Kennzahlen fehlen, 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer Zahl belegt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 27,78%
|PUT: 72,22%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -44,44 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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