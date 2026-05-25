Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus

wallstreetONLINE-Forum: Post 1 bullish (175€ heute, Ziel 192€). Post 3 bemerkt Probleme bei Airbus-Führung und Pratt-Motoren-Lieferung; Frage zu Schadenersatz. Post 4 fordert harte Sparmaßnahmen. Emotionale Beiträge ignoriert. Bezüge zur 14-Tage-Kursentwicklung fehlen in den Texten, daher keine konkrete Prozentangabe.