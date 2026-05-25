Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 1
Performance 1M: +40,56 %
Performance 1M: +40,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Infineon gemischt bis überwiegend positiv: Momentum gilt als intakt, Gewinne wurden teils realisiert. Risiken sehen Anleger im Wettbewerbsdruck durch Qualcomm, Nvidia und AMD im Automotive/SiC. Kursziele reichen von spekulativem Potenzial bis zu Erwartungen einer Korrektur. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: +3,67 %
Performance 1M: +3,67 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 3
Performance 1M: -0,16 %
Performance 1M: -0,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Nemetschek-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch: KI-Potenzial, Domänenexpertise und HCSS-Akquisition stärken Fundamentals (Q1 Umsatz +17%, organisch +10,7%, EBITDA-Marge). AGM-Thema; Geduld wird betont. Kurzfristig Aufschwung, teils Pullbacks. Konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt. Insgesamt moderat optimistisch; Kursentwicklung der nächsten Wochen entscheidend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 4
Performance 1M: +0,21 %
Performance 1M: +0,21 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 5
Performance 1M: +6,66 %
Performance 1M: +6,66 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 6
Performance 1M: +19,50 %
Performance 1M: +19,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu HENSOLDT. Fundamentale Treiber: steigende Auftragseingänge (Auftragsbestand 9,8 Mrd.€), kostenreduzierende Systemlösungen, mögliche 25,3% Staatbeteiligung, und KIRK-Kooperationen. Chart-technisch wird ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend gesehen; der Kurs bewegt sich zuletzt von ca. 70 auf 81.
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