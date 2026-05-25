Devisen
Eurokurs gestiegen - Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs
- Euro steigt am Pfingstmontag wegen fallender Ölpreise
- Euro bei etwa 1,1642 US-Dollar zuletzt notiert
- Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs stützt Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Pfingstmontag gestiegen. Der Euro profitierte von den gefallenen Ölpreisen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1642 US-Dollar. Am Freitagabend hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1643 (Freitag: 1,1595) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8624) Euro.
Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social.
Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.
Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen gab es wenig Impulse. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day".
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86255 (0,86418) britische Pfund, 185,04 (184,53) japanische Yen und 0,9099 (0,9119) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.569 Dollar. Das waren 59 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495