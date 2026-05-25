Eurokurs gestiegen - Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Pfingstmontag gestiegen. Der Euro profitierte von den gefallenen Ölpreisen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1642 US-Dollar. Am Freitagabend hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1643 (Freitag: 1,1595) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8624) Euro.

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social.