Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SAFRAN
Tagesperformance: +7,26 %
Platz 1
Performance 1M: +7,23 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 2
Performance 1M: -2,11 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 3
Performance 1M: -4,09 %
Vinci
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 4
Performance 1M: -4,00 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 5
Performance 1M: -2,14 %
Hermes International
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 6
Performance 1M: -2,02 %
UniCredit
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 7
Performance 1M: +16,33 %
ING Group
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 8
Performance 1M: +14,02 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 9
Performance 1M: +7,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zum Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullisch. Mehrere Beiträge rechnen mit Fortsetzung des Ausbruchs über 28 €, Zielen um 29,00–29,80 €. Kurzfristig wurden neue Kaufimpulse gesehen; fundamentale Stärke sowie KI-/Größenargumente werden als Treiber genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: grob 27,0–28,3 €, Ausbruch über 28 signalisiert Aufwärtsmomentum.
Banco Santander
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 10
Performance 1M: +5,97 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 11
Performance 1M: -6,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Die jüngste Kursentwicklung wird sachlich beschrieben: ca. 80€ zu Beginn der Periode, ≈ 170€ jetzt; weitere Posts nennen Einstiegsgrade um 65€ und Zielmarken um 190€. Langfristig überwiegend long, aber es gibt Diskussionen über Überbewertung/KGV und mögliche Korrekturen. Insgesamt eher bullisch mit vorsichtiger fundamentaler Abwägung.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 12
Performance 1M: +1,10 %
L'Oreal
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 13
Performance 1M: -3,46 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 14
Performance 1M: +0,10 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 15
Performance 1M: -1,15 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 16
Performance 1M: +40,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Infineon gemischt bis überwiegend positiv: Momentum gilt als intakt, Gewinne wurden teils realisiert. Risiken sehen Anleger im Wettbewerbsdruck durch Qualcomm, Nvidia und AMD im Automotive/SiC. Kursziele reichen von spekulativem Potenzial bis zu Erwartungen einer Korrektur. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Ferrari
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 17
Performance 1M: +3,41 %
Airbus
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 18
Performance 1M: +1,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
wallstreetONLINE-Forum: Post 1 bullish (175€ heute, Ziel 192€). Post 3 bemerkt Probleme bei Airbus-Führung und Pratt-Motoren-Lieferung; Frage zu Schadenersatz. Post 4 fordert harte Sparmaßnahmen. Emotionale Beiträge ignoriert. Bezüge zur 14-Tage-Kursentwicklung fehlen in den Texten, daher keine konkrete Prozentangabe.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 19
Performance 1M: +7,94 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 20
Performance 1M: +0,62 %
