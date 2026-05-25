Delivery Hero Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Delivery Hero. Mit einer Performance von +5,21 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 37,73€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Delivery Hero über einen Zuwachs von +93,21 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +31,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +94,68 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Delivery Hero +66,37 % gewonnen.

Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,51 %. Damit gehört Delivery Hero heute zu den auffälligeren Werten.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +31,46 % 1 Monat +94,68 % 3 Monate +93,21 % 1 Jahr +53,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Delivery Hero Aktie

Stand: 25.05.2026, 17:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklungen und Bewertungen bei Delivery Hero im Zusammenhang mit einer möglichen Uber-Übernahme. Uber hat ein indikatives Angebot von 33 € je Aktie abgegeben; Markt spekuliert auf Nachbesserungen (bis 38–40+ €) oder sogar eine Komplettübernahme. Jefferies erhöht das Kursziel auf 42,50 €, Morgan Stanley-Derivate-Positionen werden diskutiert; ADRs reagierten positiv und die Bewertung erfolgt im Kontext von Synergien und Finanzierung.

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,32 Mrd.EUR € wert.

ROUNDUP 3: Uber will Delivery Hero übernehmen - Aktie weiter im Rallymodus BERLIN - Der US-Fahrdienstleister Uber ist an einer Komplettübernahme des Essenslieferdienstes Delivery Hero interessiert. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigte …

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Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.