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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 25.05.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Delegation reist zu Gesprächen nach Doha
    • Ghalibaf und Araghtschi briefen katarische Führung
    • Deutsche Industrie steigert Umsatz baut Jobs ab
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 25.05.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    Iran: Delegation reist zu Gesprächen nach Katar

    DOHA - Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

    ROUNDUP/Elterngeld und Rente: Was die Koalition jetzt diskutiert

    BERLIN - Die Überlegungen der Koalition zu Einsparungen bei staatlichen Leistungen und der Zukunft der Rente sorgen für reichlich politischen Zündstoff. Zu dem seit Wochen schwelenden Streit um das Renteneintrittsalter kommt nun auch noch eine Diskussion zur künftigen Höhe des Elterngelds.

    Iran: Diskussion zu Nuklearprogramm nach Rahmenabkommen

    TEHERAN - In der Diskussion um ein Abkommen im Iran-Krieg will der Iran nach eigenen Angaben erst nach Abschluss eines Rahmenabkommens über sein Atomprogramm verhandeln. Aktuell werde nicht "über die Einzelheiten des Nuklearprogramms gesprochen", sagte der Außenamtssprecher Ismail Baghai vor Pressevertretern.

    Junge-Union-Chef Winkel: Pensionen bei Rentenreform einbeziehen

    BERLIN - Bei der Reform der Alterssicherung müssen nach Ansicht des Junge-Union-Vorsitzenden Johannes Winkel neben den Renten auch die Pensionen einbezogen werden. Er glaube, dass sich die Rentenkommission dem Thema Beamte nähern müsse, sagte der Bundestagsabgeordnete im Podcast "Table.Today" von "Table.Briefings". Ansonsten müsse der Bundestag das machen. "Aber zu sagen, dass wir eine große Rentenreform machen und die Beamtenpensionen einfach völlig außen vor lassen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen."

    Wirtschaftsweiser: Beamte in gesetzliche Krankenversicherung

    BERLIN - Der Wirtschaftsweise Achim Truger spricht sich für die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) aus. "Dass Beamte aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausgehalten werden, halte ich für völlig falsch. Durch ihr gutes Gehalt könnten sie die Kassenlage der GKV durchaus stärken", sagte der Ökonom der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Beamte sind in der Regel nicht gesetzlich, sondern privat krankenversichert.

    Deutsche Industrie steigert Umsatz - und streicht Jobs

    FRANKFURT - Die deutsche Industrie hat im ersten Quartal erstmals seit 2023 den Umsatz gesteigert, baut aber weiter im großen Stil Jobs ab. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert und der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

    Deutsche Firmen stellen Forderungen an Reiches China-Besuch

    PEKING - Vor dem China-Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordern deutsche Firmen, die chinesische Regierung zur Einhaltung ihrer Zusagen zu bewegen. Die Ministerin müsse in ihren Gesprächen die konkrete Umsetzung eines nachhaltigen Geschäftsumfelds klar ansprechen, sagte der Chef der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Nordchina, Oliver Oehms, laut Mitteilung.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl






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