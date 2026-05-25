Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.572,92USD pro Feinunze und notiert damit +0,87 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,91USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,83USD und verzeichnet ein Minus von -3,91 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,90USD und verzeichnet ein Minus von -0,97 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.399,00 USD +3,32 % Platin 1.974,50 USD +0,69 % Aluminium 3.677,75 PKT -0,32 % Erdgas 3,049 USD +1,65 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -3,91 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.05.26, 17:29 Uhr.