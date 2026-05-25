🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 26. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen: Kingfisher, Sparkassenverband, Merck
    • Konjunktur: CI-Index, Erzeugerpreise, Arbeitsmarkt
    • Sonstige Termine: EU-Agrar- und Fischereiminister
    TAGESVORSCHAU - Termine am 26. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26
    09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 26. Mai 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     