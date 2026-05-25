ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro
- Bernstein belässt Beiersdorf auf Outperform mit 95
- Chinas E-Commerce GMV im April leicht angestiegen
- GMV global -10% Beiersdorf wuchs schwächer als zuvor
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Beiersdorf habe Wachstum erzielt, das aber deutlich geringer gewesen sei als in der Zeit davor./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 72,96 auf Tradegate (25. Mai 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,81 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +9,32 %/+29,82 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 95 Euro
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Auch heute wieder wird BEI still und leise viele Tausend BEI-Aktien für ewig vom Markt nehmen...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif.
Der Beiersdorf-Ankeraktionär Wolfgang Herz hat über seine Holding Anfang März in 2 Orders Aktien im Gegenwert von fast 40 Millionen gekauft. Für über 82 Euro im Schnitt. Wolfgang Herz denkt strategisch und jeder der jetzt kauft oder nachkauft hat einen weitaus günstigeren Einstand. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.