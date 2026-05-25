Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 72,96 auf Tradegate (25. Mai 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,81 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +9,32 %/+29,82 % bedeutet.