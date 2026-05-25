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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Beiersdorf auf Outperform mit 95
    • Chinas E-Commerce GMV im April leicht angestiegen
    • GMV global -10% Beiersdorf wuchs schwächer als zuvor
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Beiersdorf habe Wachstum erzielt, das aber deutlich geringer gewesen sei als in der Zeit davor./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 72,96 auf Tradegate (25. Mai 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,81 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +9,32 %/+29,82 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 95 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00, was eine Steigerung von +29,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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