BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Henning Cosman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Einführung des neuen Elektro-Sportwagens Luce, dessen Aussehen und Preis noch unbekannt seien. Er geht von einer Positionierung im Hochpreis- und Kleinvolumensegment aus, die viele Bedenken ausräumen werde./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 309,5EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 355

Kursziel alt: 355

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 355,00 € , was eine Steigerung von +17,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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