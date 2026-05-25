BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Henning Cosman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Einführung des neuen Elektro-Sportwagens Luce, dessen Aussehen und Preis noch unbekannt seien. Er geht von einer Positionierung im Hochpreis- und Kleinvolumensegment aus, die viele Bedenken ausräumen werde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 05:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 309,5EUR auf Tradegate (25. Mai 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 355
Kursziel alt: 355
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 355
Kursziel alt: 355
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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