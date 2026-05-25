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    Der Börsen-Tag

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    DAX-Rally: Deutsche Indizes schießen hoch – MTU, Verve & Co. glänzen

    Deutsche Aktien im Aufwind: DAX, MDAX, SDAX und TecDAX legen kräftig zu – vor allem Standard- und Mid Caps treiben die breite Markterholung an.

    Der Börsen-Tag - DAX-Rally: Deutsche Indizes schießen hoch – MTU, Verve & Co. glänzen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten deutschen Aktienindizes haben den Handelstag mit deutlichen Kursgewinnen beendet. Der Leitindex DAX legte um 2,40 Prozent auf 25.396,84 Punkte zu und zeigte damit eine kräftige Erholung. Noch stärker präsentierte sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der um 2,61 Prozent auf 32.847,98 Punkte stieg und damit die größten Zugewinne unter den vier Indizes verzeichnete. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, gewann 1,80 Prozent auf 4.094,61 Punkte und setzte damit den Aufwärtstrend im Technologiesektor fort, wenn auch etwas verhaltener als die großen Standardwerte. Am unteren Ende der Tagesperformance lag der SDAX: Der Index der kleineren Unternehmen rückte um 1,23 Prozent auf 18.891,72 Punkte vor und blieb damit hinter den Zuwächsen der anderen Indizes zurück. Insgesamt zeigte sich der deutsche Aktienmarkt damit breit unterstützt, wobei insbesondere Standard- und Mid-Cap-Werte die Rally anführten, während Nebenwerte und Technologietitel etwas moderater zulegten.

    DAX

    MTU Aero Engines führte die DAX-Rallye mit einem kräftigen Plus von 6,98 % an, gefolgt von Deutsche Bank (+4,76 %) und Daimler Truck Holding (+4,63 %). Die Verlierer der DAX-Selektion blieben vergleichsweise moderat im Minus: Brenntag -0,97 %, BASF -0,99 % und Fresenius -1,29 %. Die Aufwärtsbewegung bei den Topwerten übertraf die Verluste der Flops deutlich.

    MDAX

    Im MDAX setzten Delivery Hero (+5,89 %), ThyssenKrupp (+5,39 %) und AUMOVIO (+5,01 %) starke Akzente auf der Gewinnerseite. Auf der anderen Seite standen K+S (-1,23 %), IONOS Group (-1,63 %) und PUMA (-2,78 %) am Ende der Rangliste. Während die Spitzengewinner teils deutlich zweistellige Relativeffekte zeigten, fielen die Verluste moderat bis ausgeprägt aus — PUMA war hier mit -2,78 % der größte Verlierer.

    SDAX

    Die SDAX-Spitzenwerte präsentierten sich besonders stark: Verve Group Registered (A) +6,50 %, KSB Vz. +5,94 % und Heidelberger Druckmaschinen +5,84 %. Bei den Schlusslichtern lagen KWS SAAT bei -1,37 %, Evotec bei -1,65 % und 1&1 bei -2,37 %. Auch hier überwiegen die kräftigen Zugewinne gegenüber den vergleichsweise begrenzten Abschlägen.

    TecDAX

    Im TecDAX fielen die Zuwächse moderater aus: Infineon Technologies +4,47 %, Eckert & Ziegler +2,60 %, Sartorius Vz. +2,43 %. Die Tech-Verluste waren ähnlich wie in anderen Indizes: IONOS Group -1,63 %, Evotec -1,65 %, 1&1 -2,37 %. Insgesamt sind die TecDAX-Gewinne geringer als in SDAX oder DAX, die Tech-Flops bewegen sich im gleichen Minusbereich.

    Quervergleiche

    Über alle Indizes stellt MTU Aero Engines mit +6,98 % den stärksten Tagesgewinner, gefolgt von Verve Group (+6,50 %) und Delivery Hero (+5,89 %). Der stärkste Tagesverlust kam von PUMA mit -2,78 %. Auffällig ist, dass die Topwerte in allen Segmenten die Flopverluste deutlich übertrafen; zudem tauchen einige Verlierernamen mehrfach auf: IONOS Group (MDAX, TecDAX) sowie Evotec und 1&1 (SDAX, TecDAX). Die Bandbreite reicht von starken Einzelgewinnen über 6 % bis zu moderaten Rückgängen rund -1 bis -2,8 %.


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