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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx in Rekordnähe - Hoffnung auf Iran-Abkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktienkurse durch Friedenshoffnung
    • EuroStoxx 50 plus 1,95 Prozent bei 6136,66 Punkten
    • Mögliches Rahmenabkommen und iranische Delegation
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx in Rekordnähe - Hoffnung auf Iran-Abkommen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/ (dpa-AFX) - Neue Zuversicht für eine baldige Friedensvereinbarung im Iran-Krieg hat am Pfingstmontag die europäischen Aktienkurse beflügelt. Von den USA wie auch dem Iran gab es Aussagen über den möglichen Abschluss eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Kriegs. Dies schürte Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus und sorgte für sinkende Ölpreise.

    Während der Handel an den Leitbörsen in London, Zürich und New York pausierte, fand er in Frankfurt, Mailand und Paris statt. Der EuroStoxx 50 schloss 1,95 Prozent höher bei 6.136,66 Punkten. Seine Kursverluste zu Zeiten des Iran-Kriegs sind damit ausgeglichen. Der Abstand zur Bestmarke von knapp 6.200 Punkten beträgt nur noch 63 Zähler. Ein Rekord gelang dem italienischen Leitindex FTSE MIB .

    Ein Rahmenabkommen sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb US-Präsident Donald Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Er sprach von konstruktiven Gesprächen, aber noch keinem Durchbruch. Details blieben unklar, doch soll es um eine 60-tägige Frist für mehr Verhandlungen gehen. Positiv gewertet wurde auch, dass sich eine iranische Delegation in der katarischen Hauptstadt Doha angekündigt hat./tih/he





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