APA Corporation Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 25.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die APA Corporation Aktie. Sie fällt um -5,22 % auf 31,70€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die APA Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +33,35 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die APA Corporation um +57,43 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

APA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,47 % 1 Monat +0,90 % 3 Monate +33,35 % 1 Jahr +119,27 %

Informationen zur APA Corporation Aktie

Stand: 25.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 353 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,28 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.