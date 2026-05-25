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    GIGABYTE kündigt die Verfügbarkeit des AERO X16 an - ein extrem schlanker Copilot+-PC mit KI-Leistung neuester Generation

    GIGABYTE kündigt die Verfügbarkeit des AERO X16 an - ein extrem schlanker Copilot+-PC mit KI-Leistung neuester Generation
    Foto: NVIDIA Corporation

    TAIPEI, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE hat die Verfügbarkeit des GIGABYTE AERO X16 bekannt gegeben – eines besonders flachen Copilot+-PCs, dessen kompaktes Design Mobilität, KI-Leistung und Funktionen für Kreative vereint. Dank des WINDFORCE Infinity-Kühlsystems und GIGABYTEs exklusivem GiMATE KI-Agent sorgt das AERO X16 für maximale Produktivität, eine optimale Content-Erstellung und ein erstklassiges Multimedia-Erlebnis.

    GIGABYTE Announces AERO X16 Now Available, Bringing Next-Gen AI Performance to an Ultra-Thin Copilot+ PC

    Das AERO X16 wurde speziell für KI-Anwendungen aktuellster Generation entwickelt und ist mit einem AMD Ryzen AI 9 465-Prozessor sowie einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU mit maximaler TGP von 85 W ausgestattet. Damit bietet es starke KI-Leistung für Profis, projektorientierte Anwender, Kreative und Gelegenheitsspieler. Mit 12 GB VRAM verbessert es die DLSS 4.5-Performance für noch bessere Bildqualität in AAA-Spielen und ermöglicht gleichzeitig die Ausführung größerer LLM-Workloads direkt auf dem Rechner.

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    Neben Copilot+-Funktionen wie Cocreator, KI-gestützte Bilderstellung, Bildbearbeitung und Live Captions mit Echtzeitübersetzung, die über die NPU laufen, stellt GIGABYTE seinen eigenen GiMATE AI Agent für erweiterte Hard- und Softwaresteuerung vor. GiMATE baut seine Funktionen mit GiMATE Creator für optimierte lokale generative Bild-Workflows und GiMATE Coder für die Codegenerierung und -optimierung in natürlicher Sprache aus, die nahtlos in Visual Studio Code integriert sind und so ein schnelleres Debugging und eine schnellere Iteration ermöglichen.

    Das AERO X16 vereint ein flaches 16,75mm Profil und ein leichtes 1,9kg-Design mit leistungsstarker Performance. Um eine konstante Leistung in einem schlanken Gehäuse zu gewährleisten, verfügt das WINDFORCE Infinity-Kühlsystem über eine Kühlleistung von 100 W, unterstützt durch 3D VortX-Luftkanäle, zwei schlanke Lüfter und vier Heatpipes, die einen geräuschlosen Betrieb (0 dB) und eine kühle WASD-Zone („Icy Touch") ermöglichen. Das 16:10 IPS-Display mit 2,5K-Auflösung und 165 Hz bietet 100 % sRGB-Abdeckung und Pantone-validierte Farbgenauigkeit. Das Notebook verfügt außerdem über ein Screen-to-Body-Verhältnis von 92 %, eine TÜV Rheinland-Zertifizierung für augenschonendes Arbeiten und Dolby Atmos-Immersions-Audio für ein optimiertes Bild- und Klangerlebnis.

    Das AERO X16 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden sowie Schnellladefunktion und ist mit einer Golden Curve-Tastatur mit dynamischer RGB-Beleuchtung ausgestattet. Es ist in den Farben Lunar White und Space Gray erhältlich, jeweils mit einem irisierenden Logo im NIL-Verfahren und einer eloxierten, sandgestrahlten Oberfläche für ein edles Finish. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter: Die endgültigen Konfigurationen und der Verkaufsstart können je nach Region und lokalen Einzel- oder Online-Händlern variieren.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965078/GIGABTYE_AERO_X16_Available_1920x1080.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-kundigt-die-verfugbarkeit-des-aero-x16-an--ein-extrem-schlanker-copilot-pc-mit-ki-leistung-neuester-generation-302752732.html



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