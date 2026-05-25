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    Aktien Wien Schluss

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    ATX klettert auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX gewinnt 2,77% und schließt bei 6.148,24 Punkten
    • Europäische Märkte profitieren von sinkenden Ölpreisen
    • AT&S steigt um rund zehn Prozent auf 144,00 Euro
    Aktien Wien Schluss - ATX klettert auf Rekordhoch
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Pfingstmontag deutliche Kursgewinne verbuchen können und zeigte sich damit in Rekordlaune. Der ATX gewann 2,77 Prozent und schloss bei 6.148,24 Zählern auf einem Rekordhoch. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 2,65 Prozent auf 3.036,70 Zähler.

    Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner starken Seite und verbuchte einheitlich klare Aufschläge. Davor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien positive Vorgaben geliefert. Für Auftrieb an den Märkten sorgten vor allem die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs sowie die merklich gesunkenen Ölpreise.

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    Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und Teheran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten informieren.

    Nach optimistischen Aussagen hat US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Vereinbarung mit dem Iran allerdings wieder gedämpft. In einem Beitrag in den sozialen Medien schloss Trump eine "übereilte" Übereinkunft aus. Teheran meldete am Montag zwar Fortschritte in den Verhandlungen, einige strittige Punkte sind aber offenbar noch ungeklärt: So kündigte der Iran an, für die Durchfahrt der Straße von Hormuz Gebühren kassieren zu wollen.

    Konjunkturdaten standen am Pfingstmontag keine zur Veröffentlichung an. Auch die Meldungslage zu den Unternehmen gestaltete sich feiertagsbedingt ausgesprochen dünn. Zudem blieben die US-Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.

    Unter den Einzelwerten setzten die Aktien von AT&S ihren aktuellen Höhenflug fort und zogen um gut zehn Prozent auf 144,00 Euro an. Bereits am Freitag hatten die Titel von einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sowie von Kurszielanhebungen profitiert und waren um gut zwölf Prozent hochgesprungen.

    DO & CO legten um 5,4 Prozent zu. Aktien aus der Reisebranche erfreuten sich europaweit guter Nachfrage. Bajaj Mobility kletterten um 7,4 Prozent nach oben.

    Unter den Indexschwergewichten gewannen Wienerberger 3,7 Prozent. Erste Group stiegen um 4,8 Prozent, während Raiffeisen knapp vier Prozent fester schlossen. Voestalpine legten 2,9 Prozent zu.

    Zu den größeren Verlierern zählten SBO mit minus 3,35 Prozent. OMV gewannen in einem negativen europäischen Branchenumfeld 0,6 Prozent. Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormuz belastete am Montag europaweit die Aktien von Ölkonzernen./ger/ste/APA/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 102,8 auf Tradegate (25. Mai 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 20,44 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %.




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