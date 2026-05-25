Die SM Group erhöht den Anteil erneuerbarer Energien an ihrer Energieversorgung im Jahr 2025 auf 31 %

PASAY CITY, Philippinen, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die SM Investments Corporation (SM Investments), die Muttergesellschaft der SM Group, gab bekannt, dass die Group ihren Anteil an erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch im Jahr 2025 auf 31 % gesteigert hat – gegenüber 27 % im Jahr 2024 –, da sie den Einsatz sauberer Energie in allen ihren Geschäftsbereichen weiter ausgebaut hat.

Durch die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien konnten 370.644,07 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden werden; dies entspricht einer Reduzierung um etwa 296.954 elektrisch betriebene Pkw, die ein Jahr lang nicht auf den Straßen unterwegs wären.

„Für uns ist die Investition in erneuerbare Energien sowohl eine Entscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit als auch eine unternehmerische Entscheidung", sagte Frederic C. DyBuncio, President und Chief Executive Officer von SM Investments. „Dies hilft uns, die langfristigen Energiekosten zu steuern, die betriebliche Effizienz zu steigern und widerstandsfähigere Unternehmen aufzubauen, damit wir unseren Kunden, Mietern, Gemeinden und anderen Interessengruppen besser dienen können."

An der Spitze der umfassenden Strategie der Group im Bereich erneuerbare Energien steht die Philippine Geothermal Production Company (PGPC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SM Investments, die derzeit die Dampffelder Mak-Ban und Tiwi in den Provinzen Batangas, Laguna und Albay betreibt und geothermischen Dampf liefert, mit dem rund um die Uhr bis zu 400 Megawatt saubere, erneuerbare Energie für Haushalte, Büros und Industrieanlagen erzeugt werden können.

PGPC erschließt derzeit an sechs Standorten auf Luzon neue geothermische Standorte, die das Potenzial haben, dem Land bis zu 400 Megawatt zusätzliche saubere, erneuerbare Geothermie-Energie zu liefern.

Allein die Dampffelder Mak-Ban und Tiwi in Laguna und Albay können jährlich genug geothermischen Dampf erzeugen, um bis zu eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen.

„Zuverlässige und erschwingliche Energie ist nicht nur für Unternehmen wichtig, sondern auch für die Gemeinden und die Wirtschaft insgesamt", fügte Herr DyBuncio hinzu. „Wir sind der Ansicht, dass erneuerbare Energien, insbesondere Geothermie, dazu beitragen können, die langfristige Energiesicherheit zu stärken und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu fördern."