Börsen Update USA - 25.05. - US Tech 100 stark +1,41 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.092,99 PKT und steigt um +0,99 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,48 %, Goldman Sachs Group +2,39 %, Nike (B) +2,04 %, NVIDIA +1,75 %, JPMorgan Chase +1,65 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,62 %, Walmart -1,02 %, Sherwin-Williams -0,66 %, Visa (A) -0,39 %, McDonald's -0,39 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.896,46 PKT und steigt um +1,41 %.

Top-Werte: Micron Technology +4,31 %, Marvell Technology +4,26 %, Lam Research +4,15 %, Axon Enterprise +4,10 %, NXP Semiconductors +3,78 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -3,88 %, Diamondback Energy -1,90 %, Walmart -1,02 %, Starbucks -0,94 %, T-Mobile US -0,69 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.538,51 PKT und steigt um +0,84 %.

Top-Werte: Norwegian Cruise Line +6,11 %, Lumentum Holdings +6,10 %, EchoStar Registered (A) +4,76 %, Arista Networks +4,45 %, United Airlines Holdings +4,42 %

Flop-Werte: APA Corporation -5,39 %, Phillips 66 -5,11 %, Halliburton -4,35 %, EOG Resources -4,21 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,88 %