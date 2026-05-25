TKMS Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.05.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten Verluste von -17,51 % verkraften.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,02 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +0,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,60€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +16,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +19,76 % gewonnen.

Während TKMS heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,50 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,90 % 1 Monat -1,79 % 3 Monate -17,51 % 1 Jahr -7,04 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 25.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,25 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,29 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %. Huntington Ingalls Industries legt um +1,30 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.