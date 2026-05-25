Huawei ist Gastgeber des 3. Globalen Gipfels der C&I-Visionäre, der eine grünere Zukunft in verschiedenen Branchen gestaltet

Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Präsident von Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, erklärte, dass die Sektoren Privathaushalte und Industrie- und Gewerbekunden den Übergang zu sauberer Energie anführen. Huawei stärkt seine Fähigkeiten und unterstützt seine Partner bei der Bereitstellung kosteneffizienter PV- und Energiespeichersystemlösungen (ESS).

DONGGUAN, China, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power war Gastgeber des 3. Global C&I Visionaries Summit, einer viertägigen Veranstaltung mit Dawn und Horizon Sessions. Über 800 Teilnehmer aus 50 Ländern erkundeten kulturelle Werte, Strategien und neue Produkteinführungen, innovative Lösungen für Gewerbe und Industrie sowie Erfolgsgeschichten, die zukünftige Trends in der Digitalisierung und kohlenstoffarmen Entwicklung prägen.

Xia Hesheng, Chief Marketing Officer (CMO) von Huawei Digital Power, betonte die Kernwerte von Huawei: Kundenorientierung, Engagement und Beharrlichkeit. Huawei Digital Power legt den Schwerpunkt auf die Qualität von Produkten und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg und arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um Spitzenleistungen zu erzielen.

Jack Tong, President of Residential and C&I Marketing and Sales Service, Huawei Digital Power, stellte die Huawei FusionSolar C&I Strategie und neue Produkte vor. Die One-Fits-All 2.0-Lösung senkt die Stromgestehungskosten (LCOE) und gewährleistet eine sichere, zuverlässige Stromversorgung von der Erzeugung bis zum Verbrauch, wodurch ein höherer Stromgestehungspreis (LBOE) erzielt wird.

Allen Zeng, President of Technical Service & Operation Dept, Huawei Digital Power, wies darauf hin, dass die Serviceteams von Huawei Digital Power Dienstleistungen und Ausrüstung synergetisch kombinieren und erstklassige Qualität, zuverlässige Betriebs- und Wartungsarbeiten sowie Leistungsgarantien miteinander verbinden, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Das FusionSolar-Expertenteam von Huawei stellte maßgeschneiderte Lösungen für große, mittelgroße und kleine Projekte vor und untersuchte die innovative Anwendung der integrierten Lösung PV+ESS+Lader. Auf der Grundlage von KI-Technologien boten sie Einblicke, Strategien, Fallstudien und Marketing-Methoden, um globale Visionäre zu befähigen.

14 Visionäre aus aller Welt tauschten Erkenntnisse und Praktiken für die wichtigsten Anwendungsszenarien in der Industrie und im Handel aus, darunter Supermärkte, Hotels, Kühlketten, Logistik, Fertigung und Gewerbegebiete, von der Lösungskonzeption über die Projektdurchführung bis hin zum Mehrwertbetrieb, um die Effizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern und den Kundennutzen zu erhöhen.