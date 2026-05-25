PUMA Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 25.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von -4,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die PUMA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +11,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PUMA um +31,57 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,52 % geändert.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,83 % 1 Monat +16,30 % 3 Monate +26,06 % 1 Jahr +33,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Stand: 25.05.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung der Puma-Aktie: Volumen-Diskussion, eine mögliche Trendumkehr und Zielmarken um 30, 35 und 40 Euro. Die Debatte umfasst Short-Positionen, Halten- oder Einstiegssignale sowie die Frage, ob das aktuelle Bewertungsniveau gerechtfertigt ist. Fundamentale Einwände nennen Defizite und eine Marktkapitalisierung von rund 5 Mrd. als kritisch; der Plan des Großaktionärs wird als potenzielle Chance gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,14 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktien im Aufwind: DAX, MDAX, SDAX und TecDAX legen kräftig zu – vor allem Standard- und Mid Caps treiben die breite Markterholung an.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,84 %. VF notiert im Plus, mit +2,57 %. adidas legt um +1,58 % zu

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.