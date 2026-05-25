Die tschechische Philip-Morris-Tochter zahlt verlässlich Traumdividenden aus

Der Tabakkonzern, der zu 77,6 Prozent zu Philip Morris International gehört, ist die Aktie mit der längsten ununterbrochenen Dividendenhistorie an der Prager Börse. Seit 1997 hat das Unternehmen Jahr für Jahr ausgeschüttet. Damals begann die Serie mit 500 tschechischen Kronen je Aktie. Fast 3 Jahrzehnte später ist daraus einer der verlässlichsten Ausschütter Osteuropas geworden. Besonders bemerkenswert: Philip Morris CR reicht langfristig nahezu 100 Prozent seines Nettogewinns an die Aktionäre weiter.

In der vergangenen Woche stand im Dividenden-Radar mit DNB Norwegens größte Bank im Mittelpunkt. Diesmal geht der Blick nach Tschechien – zu einem Wert, bei dem viele deutsche Anleger eher den Mutterkonzern kennen, der an der Prager Börse aber längst eine Sonderstellung besitzt: Philip Morris CR .

Genau diese Kombination macht die Aktie für Einkommensinvestoren interessant: eine stabile, lange Ausschüttungstradition, ein defensives Geschäftsmodell, eine starke Marktstellung und ein Mehrheitsaktionär, der selbst ein vitales Interesse an hohen Dividenden hat.

Philip Morris CR wurde 1991 gegründet. Der operative Kern sitzt in Kutná Hora, wo die Tabakverarbeitung auf eine mehr als 200-jährige Tradition zurückgeht. Heute produziert das Werk für zahlreiche Auslandsmärkte und gehört zugleich zum globalen Netzwerk von Philip Morris International. Die tschechische Gesellschaft vertreibt klassische Zigarettenmarken wie Marlboro, L&M und Sparta. Daneben baut sie das Geschäft mit rauchfreien Nikotinprodukten aus, darunter IQOS, TEREA und ZYN. In der Slowakei ist der Konzern über die zu 99 Prozent gehaltene Tochter Philip Morris Slovakia aktiv.

Stärken und Gefahren

Die besondere Attraktivität der Aktie beruht auf einem Geschäft, das in seiner Grundstruktur ungewöhnlich stabil ist. Tabak- und Nikotinprodukte sind kaum konjunkturabhängig. Zugleich verfügt Philip Morris CR über eine starke lokale Marktposition. Im ersten Halbjahr 2025 blieb das Unternehmen in Tschechien und der Slowakei Marktführer. Der geschätzte Marktanteil lag bei 39,8 Prozent in Tschechien und 50,3 Prozent in der Slowakei.

Die Risiken für Philip Morris CR liegen vor allem in Steuererhöhungen, Regulierung, veränderten Konsumgewohnheiten und der Transformation hin zu rauchfreien Produkten. Tatsächlich gingen die Gesamtmärkte für Zigaretten und erhitzte Tabakprodukte zurück – ein Hinweis darauf, dass auch ein defensiver Marktführer nicht frei von strukturellen Belastungen ist. Genau das zeigte sich zuletzt auch im Ergebnis: Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank 2025 auf 3,026 Milliarden CZK, nach 3,348 Milliarden CZK im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie ging von 1.219 CZK auf 1.102 CZK zurück.

Für die Dividendenstory ist das entscheidend: Philip Morris CR zahlt zwar außergewöhnlich zuverlässig, aber die Ausschüttung ist nicht starr steigend. Da nahezu der gesamte Gewinn weitergereicht wird, bewegt sich die Dividende eng mit dem Jahresergebnis. Für das Geschäftsjahr 2024 zahlte Philip Morris CR im Sommer 2025 eine Dividende von 1.220 CZK je Aktie. Gemessen am Schlusskurs 2025 entsprach das nach den vorliegenden Daten einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 schlägt der Vorstand nun eine Dividende von 1.100 CZK je Aktie vor. Die Hauptversammlung muss diesen Vorschlag am 29. Mai 2026 noch genehmigen. Bei einem Kurs von 19.480 CZK ergibt sich daraus eine vorwärts gerichtete Dividendenrendite von 5,65 Prozent.

29 Jahre Dividendenkontinuität – und fast der ganze Gewinn geht an die Aktionäre

Anders als klassische US-Dividendenaristokraten erhöht Philip Morris CR die Ausschüttung nicht zwangsläufig Jahr für Jahr. Stattdessen steht die Aktie für ein anderes Versprechen: kontinuierliche Gewinnbeteiligung auf sehr hohem Niveau.

Die Dividendenhistorie seit 1997 ist an der Prager Börse einzigartig. Dass diese Serie bisher auch das Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2008, die Corona-Pandemie und eine Reihe steuerlicher Belastungen überstanden hat, macht sie für Dividendenanleger interessant. Diese hohe Ausschüttungsdisziplin wird zusätzlich durch die Eigentümerstruktur gestützt. Der Mehrheitsaktionär PMI profitiert selbst in erheblichem Umfang von der Dividende.

Für Dividendenjäger sind auch die Termine wichtig:

Der Ex-Tag an der Prager Börse ist der 5. Juni 2026. Als maßgeblicher Stichtag nennt Philip Morris CR den 8. Juni 2026. Die Auszahlung soll am 13. Juli 2026 beginnen; das Zahlungsfenster läuft bis zum 31. März 2027 (siehe weiter unten). Philip Morris CR ist fest in den PMI-Konzern eingebunden, lediglich 22,4 Prozent befinden sich im Streubesitz. Für Privatanleger bedeutet das: Wer einsteigen möchte, sollte wegen des begrenzten Freefloats und der potenziell geringeren Liquidität grundsätzlich mit Limit-Orders arbeiten.

Die Analystenabdeckung ist überschaubar, aber es gibt mehrere aktuelle Einschätzungen aus dem tschechischen Markt. Die Komerční banka hob ihr Kursziel im September 2025 auf 19.527 CZK an und beließ die Empfehlung auf Buy. Die J&T Banka erhöhte im November 2025 ihr Kursziel auf 19.030 CZK, blieb jedoch bei Hold. Auch Patria Finance stellte Ende 2025 die starke Bilanz und die Dividendenattraktivität von Philip Morris CR heraus, verwies aber zugleich auf höhere Marketingaufwendungen und eine steigende Steuerbelastung als Gegenwind für die Profitabilität. Das Bild ist damit recht klar: Die Aktie wird vor allem wegen ihrer defensiven Qualität und ihrer Ausschüttung geschätzt, weniger wegen einer spektakulären Wachstumsfantasie.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende im Jahr

Wer mit der geplanten Dividende von 1.100 CZK je Aktie auf 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr kommen möchte, müsste rund 291.000 CZK an jährlichen Ausschüttungen erzielen. Dafür wären 265 Aktien von Philip Morris CR erforderlich. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 19.480 CZK entspräche das einem Kapitaleinsatz von rund 5,16 Millionen CZK beziehungsweise etwa 212.500 Euro. Diese Rechnung ist brutto vor Steuern gehalten und setzt voraus, dass die Hauptversammlung die vorgeschlagene Dividende von 1.100 CZK bestätigt.

Quellensteuer: Was deutsche Anleger beachten müssen

Tschechische Dividenden sind für deutsche Privatanleger steuerlich grundsätzlich gut handhabbar. Tschechien erhebt eine Quellensteuer von 15 Prozent. Nach dem deutsch-tschechischen Doppelbesteuerungsabkommen ist dieser Satz zu 100 Prozent voll auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar. In der Praxis zieht die deutsche Depotbank die tschechische Steuer direkt ab und verrechnet sie automatisch. Es ist kein langwieriger Erstattungsantrag im Ausland notwendig.

Was auf den ersten Blick etwas außergewöhnlich erscheint: Nach tschechischem Aktienrecht besteht eine offizielle Frist von mehreren Monaten, innerhalb derer die Aktionäre ihre Ausschüttung einfordern können. Bei Philip Morris CR ist dies der Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis zum 31. März 2026. Deutsche Broker und Banken fordern die Dividende allerdings normalerweise für alle ihre Kunden gesammelt direkt am ersten Tag (13. Juli) bei der tschechischen Zahlstelle an. Nach der Bearbeitung durch die tschechische Zahlstelle und der Weiterleitung an Ihre deutsche Bank vergehen meist nur wenige Bankarbeitstage. Anleger können fest damit rechnen, dass das Geld zwischen dem 15. und 20. Juli 2026 auf ihrem Euro-Konto verbucht wird.

Fazit: Ein ungewöhnlicher Cashflow-Wert mit echter Dividenden-DNA

Philip Morris CR ist ein defensiver Cashflow-Titel mit seltener Ausschüttungskultur. Seit 1997 gab es keine Dividendenpause. Das Unternehmen schüttet langfristig nahezu den gesamten Nettogewinn aus. Es besitzt starke Marktpositionen in Tschechien und der Slowakei, steht unter dem Dach eines globalen Tabakkonzerns und bietet selbst nach der vorgeschlagenen Kürzung noch eine Forward-Rendite von rund 5,65 Prozent.

Der Preis dieser Attraktivität: Die Dividende kann schwanken, weil sie eng am Gewinn hängt. Steuerliche Eingriffe, Regulierung und die Transformation des Tabakmarkts bleiben wichtige Risiken. Wer jedoch einen ungewöhnlich konsequenten Ausschütter aus Osteuropa sucht, findet in Philip Morris CR einen der spannendsten Kandidaten der Prager Börse.

Übersicht zur Dividende von Philip Morris CR

Marktkapitalisierung: 53,5 Milliarden tschechische Kronen (2,2 Milliarden Euro)

Dividendenrendite 2025: 6,59 %; fwd 2026e: 5,65 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 29 Jahre in Folge

Frequenz: einmal im Jahr, zuletzt im Juni oder Juli

Zeitplan

27.04.2026: Dividendenvorschlag

29.05.2026: Genehmigung der Dividende (voraussichtlich)

05.06.2026: Ex-Tag

08.06.2026: Stichtag

13.07.2026-31.03.2027: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in CZK 2026e*** 5,65e 1100e 2025 6,59 1220 2024 7,27 1220 2023 8,39 1310 2022 7,84 1310 2021 7,83 1260 2020 10,43 1560 2019 10,47 1600 2018 7,67 1080

* Quellen: Philip Morris CR, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Konkrete Dividendenschätzungen für die kommenden Jahre habe ich keine gefunden. Klar ist, dass Philip Morris ČR traditionell nahezu den gesamten Nettogewinn ausschüttet. Die Dividende dürfte also auch künftig eng der Gewinnentwicklung folgen.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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