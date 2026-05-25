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    Besonders beachtet!

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    NORMA Group Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 25.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NORMA Group Aktie bisher Verluste von -3,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NORMA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - NORMA Group Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 25.05.2026
    Foto: NORMA Group

    NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

    NORMA Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die NORMA Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,94 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute bei der NORMA Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NORMA Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,33 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +2,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,77 %. Im Jahr 2026 gab es für NORMA Group bisher ein Plus von +22,18 %.

    Während NORMA Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,27 %. Damit gehört NORMA Group heute zu den auffälligeren Werten.

    NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,11 %
    1 Monat +22,77 %
    3 Monate +19,33 %
    1 Jahr +54,98 %
    Stand: 25.05.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Aktienrückkaufaktion (max. 208 Mio. € zum Erwerb bis zu 12 Mio. Aktien), Diskussionen über Referenzkurs, IDW‑S1‑Bewertung (20,87 €/31.03.26) und mögliche Rückerwerbspreise (10–30% Aufschlag; Schätzungen 19–23+ €). Themen sind VWAP/Referenzwert (~15,76 €), die Einrechnung der bereits gekauften ~3,186 Mio Aktien, Teleios (17,15%) und Auswirkungen auf Kurs und Übernahmewahrscheinlichkeit sowie erwartete Teilannahme durch Andienungsrechte.

    Zur NORMA Group Diskussion

    Informationen zur NORMA Group Aktie

    Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 550,58 Mio.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von NORMA Group

    Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,20 %.

    NORMA Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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