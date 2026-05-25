PlasCred Circular Innovations schließt zweite Privatplatzierungs-Tranche ab
Mit der zweiten Tranche der Privatplatzierung stärkt das Unternehmen seine Finanzierung und treibt den Bau der innovativen Neos‑Recyclinganlage in Alberta gezielt voran.
- Abschluss der zweiten Tranche der erhöhten nicht vermittelten Privatplatzierung: 9.746.000 Einheiten zu je 0,17 CAD, Bruttoerlös 1.656.820 CAD.
- Gesamterlös aus erstem und zweitem Tranche zusammen: 6.683.820 CAD.
- Verwendung der Erlöse: allgemeines Betriebskapital und Beschleunigung des Baus der Neos‑Anlage (modulare Kunststoffrecyclinganlage, konzipiert für 100 t gemischte Kunststoffabfälle/Tag) am Scotford Yard in Alberta; unterstützt durch einen angekündigten fünfjährigen Abnahmevertrag.
- Terms der Einheiten: jede Einheit = 1 Stammaktie + 1 Warrant; Warrant‑Ausübungspreis 0,22 CAD, Laufzeit 36 Monate; vorzeitiges Verfallen möglich, wenn der 10‑Tage‑VWAP > 0,40 CAD (Unternehmensbenachrichtigung + 30 Tage Frist); Ausübungsbeschränkung von 61 Tagen nach dem Closing.
- Transaktion erfolgte gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (Teil 5A von NI 45‑106 / Coordinated Blanket Order 45‑935); an in Kanada ansässige Käufer verkaufte Wertpapiere sollen sofort frei handelbar sein.
- Vermittlungsvergütung für die zweite Tranche: 7% Barprovision + nicht übertragbare Makler‑Warrants (7% der verkauften Einheiten); insgesamt 93.843 CAD in bar und 549.020 Makler‑Warrants ausgegeben.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 02.06.2026.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,02 % im Minus.
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