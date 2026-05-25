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    Netanjahu in Klinik eingeliefert - Büro

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    zahnmedizinische Behandlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu in Jerusalem zur zahnärztlichen Behandlung
    • Vor einem Monat Behandlung wegen Prostatatumor
    • Frühere Eingriffe mit Herzschrittmacher und Hernie
    Netanjahu in Klinik eingeliefert - Büro - zahnmedizinische Behandlung
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Berichten zufolge am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert worden. Er lasse sich dort einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen, berichteten israelische Medien unter Berufung auf sein Büro. Die genaue Art der Behandlung wurde nicht bekanntgegeben.

    Vor rund einem Monat hatte der 76-Jährige erstmals eine Behandlung wegen eines bösartigen Prostatatumors bekanntgegeben und danach mitgeteilt, er sei gesund. Zugleich erklärte er, er habe die Veröffentlichung seines Gesundheitsberichts verzögert, um zu verhindern, dass Irans Führung Propaganda verbreite.

    Während des Iran-Kriegs hatte es Gerüchte in den sozialen Medien gegeben, dass Netanjahu längst tot sei. Im In- und Ausland gibt es auch immer wieder Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.

    Der israelische Ministerpräsident wurde in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt. 2024 wurde er auch wegen einer Hernie operiert. Im Sommer 2023 war ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Im vergangenen Jahr hatte er eine Darmentzündung, die er allerdings zu Hause auskurieren konnte./hme/DP/zb





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