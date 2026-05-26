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    Tourismus-Koordinator

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    Krisen als Chance für heimische Reiseziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Weltlage fördert laut Koordinator mehr Inlandstourismus
    • Staat unterstützt Tourismus mit flexiblen Arbeitszeiten
    • Übernachtungen Q1 86,7 Mio Anstieg bei Inländern stärker
    Tourismus-Koordinator - Krisen als Chance für heimische Reiseziele
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die angespannte Weltlage kann nach Ansicht des Tourismus-Koordinators der Bundesregierung dazu beitragen, dass mehr Menschen in Deutschland Urlaub machen. "So schlimm die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten für viele Branchen sind, so sehr bieten sich dadurch Chancen für den Deutschlandtourismus", sagte der CDU-Politiker Christoph Ploß den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Insbesondere an Nord- und Ostsee rechne er mit "einer noch stärkeren Nachfrage als in den Vorjahren".

    Im Iran-Krieg wurden auch in den Golfländern Energieanlagen, Flughäfen und bewohnte Gebiete angegriffen. Darunter litt das Image der Länder als sicherer Ort für Tourismus und Handel stark. Darüber hinaus verunsichert Reisende die Diskussion um drohenden Kerosinmangel. Bei einer vom Abrechnungsdienstleister SAP Concur im Auftrag gegebene und am Wochenende veröffentlichten repräsentativen Umfrage gab fast jeder Fünfte an, deswegen selbst bereits einen Flug storniert, umgebucht oder eine Stornierung durch die Airline erlebt zu haben.

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    Flexibilisierung der Arbeitszeiten: Regierung will Branche fördern

    Ploß wies darauf hin, dass die Bundesregierung in der Tourismusbranche eine immer wichtigere Säule für die Volkswirtschaft in Deutschland sehe, die zum Wirtschaftswachstum einen wichtigen Beitrag leiste. Er kündigte weitere Förderung an. "Wir werden die Tourismusunternehmen und Tourismusregionen in Deutschland noch in diesem Jahr mit mehreren Initiativen unterstützen, etwa durch eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und mit mehr Investitionen in das Autobahn- und Schienennetz."

    Zuletzt hatte das Statistische Bundesamt zum Jahresbeginn von steigenden Übernachtungszahlen im deutschen Tourismusgeschäft berichtet. Im ersten Quartal wurden 86,7 Millionen Übernachtungen registriert - 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland war mit 0,8 Prozent deutlich schwächer als der bei den Inländern mit 2,9 Prozent./hme/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 8,188 auf Lang & Schwarz (25. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 189,61 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -40,39 %/+49,02 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kursentwicklung: Diskussionen über die Reaktion auf aktuelle Fundamentaldaten (mögliche Belastung durch den Iran-Abschluss), ausgeprägte Volatilität und Risiko, technische Analysen (4‑Stunden- und Stundenchart, Kurslücken) sowie wiederkehrende Intraday‑Bewegungen um 15:30. Teilnehmer raten zu Vorsicht bei Bewertung und kurzfristigen Trendwechseln.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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