FDP-Comeback mit Kubicki? Mehrheit glaubt nicht daran

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen glaubt einer Umfrage zufolge nicht daran, dass der mögliche künftige FDP-Chef Wolfgang Kubicki die Partei zurück in den Bundestag führen kann. Nur jeder Vierte (25 Prozent) traut der FDP ein politisches Comeback mit neuer Spitze zu, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und "Stern" zeigt. 66 Prozent glauben nicht, dass die Partei den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft, neun Prozent äußern keine Meinung oder trauen sich keine Einschätzung zu.

Besonders skeptisch sind demnach Anhänger von SPD (80 Prozent), Linken (76 Prozent) und Grünen (75 Prozent). Unter CDU/CSU-Anhängern glauben 26 Prozent an ein Comeback der FDP, bei AfD-Anhängern sind es 29 Prozent. Im Osten fällt der Optimismus mit 18 Prozent geringer aus als im Westen (26 Prozent). Forsa befragte für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage am 21. und 22. Mai 1.009 Deutsche.