Mal was anderes als Nel ASA und Plug Power - Was Nordex, Ballard Power und RE Royalties im Depot wirklich taugen! Sind diese Aktien bereit für den großen Ausbruch?

Die globalen Energiemärkte befinden sich in einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt in einem ebenso schnellen Wandel, manche würden das auch „neudeutsch“ Transformation nennen. Während der von vielen Investoren lang ersehnte …



