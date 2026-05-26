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    Mal was anderes als Nel ASA und Plug Power - Was Nordex, Ballard Power und RE Royalties im Depot wirklich taugen! Sind diese Aktien bereit für den großen Ausbruch?

    Die globalen Energiemärkte befinden sich in einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt in einem ebenso schnellen Wandel, manche würden das auch „neudeutsch“ Transformation nennen. Während der von vielen Investoren lang ersehnte …

    Mal was anderes als Nel ASA und Plug Power - Was Nordex, Ballard Power und RE Royalties im Depot wirklich taugen! Sind diese Aktien bereit für den großen Ausbruch?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die globalen Energiemärkte befinden sich in einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt in einem ebenso schnellen Wandel, manche würden das auch „neudeutsch“ Transformation nennen. Während der von vielen Investoren lang ersehnte Wasserstoff-Hype durch neue Rahmenverträge und das Erreichen neuer Mehrjahreshochs bei den Branchenpionieren Nel und Plug in der kommerziellen Realität anzukommen scheint, zeigen sich aber Analysten aufgrund der jetzt noch höher wirkenden astronomischen Bewertungen oftmals weiterhin skeptisch. Parallel dazu zeigen etablierte alternative Energieformen wie Wind, Solar und Batterietechnologien eine enorme Reife auf und allein in Nordamerika wuchs der Markt für saubere Energiefinanzierungen im Jahr 2025 auf 120 Milliarden USD. Doch teils trotz guter Fundamentaldaten und prall gefüllter Auftragsbücher bei Windkraft- und Wasserstoffwerten zeigt der jüngste Markttrend, dass Anleger nach einer monatelangen Rally teilweise schon vermehrt zu Gewinnmitnahmen neigen. Wie viel Luft ist noch in den Trend-Aktien wie z. B. denen von Ballard Power und Nordex? Und was macht z. B. RE Royalties?

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