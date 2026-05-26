Goldrausch! Krisenschutz! Nevada-Aktie vor Mega-Signal: Lahontan Gold glänzt während im Iran und der Ukraine die Konflikte eskalieren!

Zwischen Hoffen und Bangen in die neue Woche nach Pfingsten. Während die Welt zuletzt gebannt nach Neu-Delhi und Washington blickte, wo US-Außenminister Rubio ein historisches Friedensabkommen im Iran-Krieg in Aussicht stellte. Dies könnte die …



