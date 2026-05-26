Vorsicht bei BioNTech! Novo Nordisk gibt Gas! Kaufchance bei Vidac Pharma Aktie! Kaufstimmung bei Novo Nordisk. Die Aktie des dänischen Pharmagiganten scheint den seit Sommer 2024 begonnenen Abwärtstrend zu verlassen. Anleger reagieren auf positive Meldungen. Bei Vidac Pharma ist die letzte Meldung offenbar untergegangen. Dabei …



