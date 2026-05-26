Vorsicht bei BioNTech! Novo Nordisk gibt Gas! Kaufchance bei Vidac Pharma Aktie!
Kaufstimmung bei Novo Nordisk. Die Aktie des dänischen Pharmagiganten scheint den seit Sommer 2024 begonnenen Abwärtstrend zu verlassen. Anleger reagieren auf positive Meldungen. Bei Vidac Pharma ist die letzte Meldung offenbar untergegangen. Dabei …
Foto: esg-aktien.de
Kaufstimmung bei Novo Nordisk. Die Aktie des dänischen Pharmagiganten scheint den seit Sommer 2024 begonnenen Abwärtstrend zu verlassen. Anleger reagieren auf positive Meldungen. Bei Vidac Pharma ist die letzte Meldung offenbar untergegangen. Dabei könnte sie der Beginn des Einstiegs von strategischen Investoren bedeuten. Oder wird der Onkologie-Spezialist vielleicht sogar komplett übernommen? Bei einer Marktkapitalisierung von nur 33 Mio. EUR sollte dies mit einem ordentlichen Aufschlag erfolgen. Während bei Vidac Investoren anklopfen, wurden sie bei BioNTech verschreckt. Das Gründerehepaar geht von Bord und Standorte werden geschlossen. Und jetzt zweifeln Analysten auch noch an der Qualität der Produktpipeline.
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