+36 % in wenigen Wochen! TeamViewer überzeugt Mercedes Formel-1-Team! Bald auch X und BioNxt Solutions? Kursplus von 36 % in nur sechs Wochen! Lag die Börse bei TeamViewer völlig falsch? Ist das deutsche Software-Unternehmen am Ende gar kein KI-Verlierer, sondern ein Gewinner? Für ein abschließendes Urteil ist es sicher noch zu früh, aber die …



