+36 % in wenigen Wochen! TeamViewer überzeugt Mercedes Formel-1-Team! Bald auch X und BioNxt Solutions?
Kursplus von 36 % in nur sechs Wochen! Lag die Börse bei TeamViewer völlig falsch? Ist das deutsche Software-Unternehmen am Ende gar kein KI-Verlierer, sondern ein Gewinner? Für ein abschließendes Urteil ist es sicher noch zu früh, aber die …
Foto: esg-aktien.de
Kursplus von 36 % in nur sechs Wochen! Lag die Börse bei TeamViewer völlig falsch? Ist das deutsche Software-Unternehmen am Ende gar kein KI-Verlierer, sondern ein Gewinner? Für ein abschließendes Urteil ist es sicher noch zu früh, aber die Entwicklung der vergangenen Wochen geht in die richtige Richtung. Reif für ein Comeback könnte die Aktie von BioNxt Solutions sein. Biotech-Unternehmen stehen derzeit im Schatten des KI-Booms. Doch nach dem jüngsten Meldungsfeuerwerk ist BioNxt ein heißer Kauf- und vielleicht sogar Übernahmekandidat. Ein Gewinner eines Friedens im Nahen Osten und der Öffnung der Straße von Hormus könnte die Aktie von TUI sein. Doch auch so trauen Analysten dem Wertpapier Kurssteigerungen zu. Sind 50 % möglich?
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