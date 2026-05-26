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    US-Militär

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    Angriffe auf Ziele im Iran und Minenleger-Boote

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Angriffe auf Raketenstellungen und Boote in Hormus
    • US bezeichnet Angriffe als Selbstverteidigung
    • Iranische Medien melden Tote bei Larak in Hormus
    US-Militär - Angriffe auf Ziele im Iran und Minenleger-Boote
    Foto: Stringer - dpa

    TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten. Die "Angriffe zur Selbstverteidigung" dienten dem Schutz der Truppen vor Bedrohungen durch das iranische Militär, erklärte ein Sprecher des zuständigen Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom). Das US-Militär übe sich im Rahmen der aktuellen Waffenruhe in Zurückhaltung, verteidige aber seine eigenen Verbände.

    Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Larak in der Straße von Hormus mehrere Tote gegeben. Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf die iranischen Ziele.

    Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an./jbz/DP/zb





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