Europas Verteidigungsressourcen enorm

BERLIN (dpa-AFX) - Auch ohne die USA sind die europäischen Nato-Staaten nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen Nato-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der in Berlin vorgelegten Greenpeace-Studie "Europa allein zu Haus?".

Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen rund 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben (aktuell rund 540 Milliarden Euro). Russland dagegen habe 190 Milliarden US-Dollar ausgegeben.