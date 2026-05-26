AppliedAI und McKinsey & Company arbeiten zusammen, um regulierte Unternehmensprozesse mit KI schnell neu zu gestalten

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Transformations-Know-how von McKinsey, einschließlich QuantumBlack, mit Opus , der Agentic Process Execution (APX)-Plattform von AppliedAI, kombiniert, um in regulierten Branchen kontrollierte und überprüfbare Arbeitsabläufe einzuführen.

Durch eine gemeinsame Implementierung mit einem führenden europäischen Chemieunternehmen konnte der zweiwöchige Onboarding-Prozess für Lieferanten auf weniger als fünf Minuten aktive Bearbeitungszeit verkürzt werden, wobei der manuelle Aufwand um mehr als 99 Prozent reduziert wurde.

ABU DHABI, VAE und NEW YORK, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AppliedAI und McKinsey & Company haben ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um regulierten Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mid- und Back-Office-Abläufe mithilfe von agentischer KI neu zu gestalten. Die Partnerschaft verbindet die umfassenden Transformationskompetenzen von McKinsey, einschließlich der technischen Expertise von QuantumBlack, mit Opus, der Plattform für agentenbasierte Prozessausführung von AppliedAI. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf regulierten Branchen und Geschäftsprozessen.

Eine Studie von McKinsey zeigt, dass 62 Prozent der Unternehmen mit KI-Agenten experimentieren, jedoch nur 23 Prozent ein agentenbasiertes System in ihrem Unternehmen flächendeckend eingeführt haben. Der Engpass liegt nicht mehr in der Leistungsfähigkeit der Modelle. Die Herausforderung liegt in der Umsetzung: die Fähigkeit, die Modellleistung in kontrollierte, überprüfbare und produktionsreife Arbeitsabläufe zu übersetzen, die den regulatorischen Anforderungen genügen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen und den Weg von der Transformationsstrategie bis zum operativen Arbeitsablauf von Monaten auf Wochen zu verkürzen.

Opus ermöglicht es Unternehmen, agentenbasierte Workflows zu identifizieren, zu erstellen, auszuführen, zu optimieren und zu steuern – und zwar mithilfe einer persistenten Speicher-Ebene für Unternehmen, die jede Bereitstellung in kumulierte institutionelle Intelligenz umwandelt. Die Plattform ist modellunabhängig, koordiniert die Arbeitsabläufe über bestehende Unternehmenssysteme hinweg und ist so konzipiert, dass nicht nur technische Teams, sondern auch geschäftliche Entscheidungsträger die Workflows, die ihre Betriebsabläufe steuern, selbst verwalten und weiterentwickeln können. Dies spiegelt einen allgemeinen Trend wider, KI-Fähigkeiten in die Hände derjenigen zu legen, die am nächsten am Geschehen sind.