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    Straße von Hormus

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    US-Luftangriffe belasten den Goldpreis und lassen Brent-Öl wieder steigen

    US-Angriffe in der Straße von Hormus lassen den Goldpreis fallen. Brent-Öl steigt dagegen. Anleger fürchten, dass es keinen schnellen Durchbruch bei den Friedensgesprächen zwischen dem Iran und den USA geben könnte.

    Straße von Hormus - US-Luftangriffe belasten den Goldpreis und lassen Brent-Öl wieder steigen
    Foto: wO

    Der Goldpreis steht wieder unter Druck. Nach den US-Angriffen in der Straße von Hormus fiel der Preis für das gelbe Edelmetall am Dienstagmorgen zeitweise um mehr als ein Prozent auf rund 4.524,89 US-Dollar je Unze.

    Grund hierfür ist, dass die Hoffnung auf rasche Fortschritte in den Friendensgesprächen mit dem Iran und eine schnellere Öffnung der wichtigen Wasserstraße gedämpft wurde. US-Streitkräfte griffen nach Angaben des US-Zentralkommandos Raketenstellungen im Iran sowie Boote, die Minen platzieren wollten, an. Die Angriffe seien defensiv gewesen und sollten US-Truppen schützen. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet.

    Brent-Öl legte um mehr als zwei Prozent zu, da Anleger längere Lieferstörungen fürchten. Genau hier liegt das Problem für Gold: Steigende Energiepreise können die Inflation anheizen. Wenn Inflationssorgen zunehmen, steigen auch die Wetten auf höhere Zinsen. Das belastet Gold, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft.

    Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist der Goldpreis laut Bloomberg bereits um rund 14 Prozent gefallen. Auch Silber, Platin und Palladium gaben nach. Silber verlor 1,6 Prozent und kostete zuletzt 76,82 US-Dollar pro Unze.

    Zusätzliche Unsicherheit kommt aus Israel. Das Land will seine Angriffe gegen die Hisbollah während der laufenden US-Iran-Gespräche ausweiten. Der Iran wiederum verlangt, dass eine Waffenruhe im Libanon Teil eines möglichen Friedensabkommens wird.

    John Reade, Stratege beim World Gold Council, erwartet eine nachhaltige Erholung des Goldpreises eher gegen Jahresende. Selbst wenn der Konflikt jetzt endet, wird es dauern, bis sich das Energiegleichgewicht wieder normalisiert hat. Für Anleger bedeutet das: Die Gold-Story ist noch nicht vorbei, der Weg zurück nach oben könnte jedoch holpriger werden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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