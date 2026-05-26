Learnd UK & Ireland startet stark ins 2026 – EBITDA wächst um 63%
Starkes erstes Quartal 2026: Die learnd UK and Ireland Group steigert Umsatz und Profitabilität deutlich und bestätigt die wachsende Nachfrage nach smarten, energieeffizienten Gebäuden.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die learnd UK and Ireland Group erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 16,8 Mio. EUR.
- Das Adjusted EBITDA stieg um 63 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf stärkere Margen und diszipliniertes Kostenmanagement zurückzuführen ist.
- Das Total Adjusted EBITDA betrug 2,9 Mio. EUR und lag deutlich über dem Vorjahreszeitraum sowie dem Budget.
- Die Verbesserung der Profitabilität unterstreicht die Fortschritte beim Aufbau eines effizienteren, technologiegestützten Gebäudemanagement-Geschäfts.
- Die positive Entwicklung zeigt die strukturelle Nachfrage nach intelligenten, energieeffizienten Gebäuden im UK und Irland.
- Die learnd SE ist eine europäische Investmentholding mit Sitz in Luxemburg, die 49,5 % an der learnd UK and Ireland Group hält.
-0,40 %
-14,39 %
-12,45 %
-39,11 %
-75,06 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte