25 0 Kommentare Helvetia Swiss Property Fund: Erfolgreiches Halbjahr 2025/26

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund setzt seinen Wachstumskurs fort: steigender Nettoertrag, tiefere Leerstände und ein deutlich ausgebautes Immobilienportfolio prägen das Geschäftsjahr.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund erzielte per 31. März 2026 einen Nettoertrag von CHF 14.82 Mio., was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Mietzinsausfallrate wurde auf 1.37 % gesenkt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf hohe Nachfrage, gute Lagen und aktives Management zurückzuführen ist.

Das Portfolio wurde durch den Erwerb von vier Liegenschaften von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft um CHF 108 Mio. auf einen Wert von CHF 1’427 Mio. erweitert, unterstützt durch eine Kapitalerhöhung von CHF 128 Mio.

Die Fondsperformance liegt bei 9.8 % und übertrifft deutlich den SXI Real Estate Funds Broad SWIIT Index (0.6 %).

Die Anzahl der Liegenschaften stieg von 49 auf 53, die Fremdfinanzierungsquote beträgt 21.15 %, was die finanzielle Flexibilität des Fonds sichert.

Der Fonds ist ein in der Schweiz ansässiger, an der SIX Swiss Exchange kotierter Immobilienfonds, der hauptsächlich in Wohnimmobilien in der Schweiz investiert und aktiv gemanagt wird.





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