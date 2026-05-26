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    DAX-FLASH

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    Leichte Verluste nach Entspannungsrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax leicht tiefer vor Rekordhoch und ruhig
    • IG sah Dax 0,3% tiefer bei 25.315 Punkten
    • US-Militär führte Angriffe trotz Waffenruhe durch
    DAX-FLASH - Leichte Verluste nach Entspannungsrally
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im Dax etwas ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.315 Punkte. Am Pfingstmontag war der Dax im Zuge der Entspannungsrally in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte nach oben gerannt. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe.

    Ohne neue Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street gelang der Vorstoß jedoch noch nicht. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten./ag/zb





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