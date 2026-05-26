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    Atlas Salt: Wird diese Salzmine zur Cashflow-Maschine?

    Ein kanadisches Salzprojekt könnte den nordamerikanischen Streusalzmarkt revolutionieren – mit kurzer Lieferzeit, niedrigen Kosten und starkem ESG‑Profil.

    Atlas Salt: Wird diese Salzmine zur Cashflow-Maschine?
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Great Atlantic Salt Project von Atlas Salt (WKN A3C2CB / TSXV SALT) soll die erste neue Salzmine in Nordamerika seit über 25 Jahren werden und ein strukturelles Marktdefizit bei Streusalz adressieren.
    • Standortvorteil: Lagerstätte nur 3 km vom Tiefwasserhafen Turf Point (Neufundland) — Lieferzeiten zu Boston/New York ca. 3 Tage statt 14+ Tage aus Übersee; Ziel ist die Verdrängung von Importen (Nordamerikabedarf 8–10 Mio. t/Jahr).
    • Kostenvorteil: Sehr niedrige OPEX von 28,17 $/t (FOB Hafen) laut Machbarkeitsstudie, wodurch das Projekt ein großes Margenpolster gegen Frachtschwankungen besitzt; bereits LOI mit Scotwood über 1,25–1,5 Mio. t/Jahr.
    • Technische/geo­logische Vorteile: Flache, trockene Lagerstätte bei ~200 m Tiefe ermöglicht Rampenerschließung (Förderband statt teurer Schächte), keine aufwändigen Entwässerungs‑ oder chemischen Aufbereitungsprozesse.
    • Starkes ESG‑Profil: Anschluss an das Wasserkraftnetz (~2 km), Partnerschaft mit Sandvik für eine komplett elektrische Untertage‑Flotte; prognostizierte Scope‑1‑Emissionen nur 79 tCO2e/Jahr (sehr niedriger CO2‑Fußabdruck).
    • Wirtschaftliche Kennzahlen und Finanzierungsaussicht (UFS 2025): Produktion 4,0 Mio. t/Jahr; NPV (8%) 920 Mio. C$; IRR 21,3 %; freier Cashflow 188 Mio. $/Jahr; Payback 4,2 Jahre; Minenleben 24 Jahre (mit weiterem Ressourcenpotenzial) — Finanzierung vorrangig über Kreditfazilitäten; hohes Neubewertungspotenzial.






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