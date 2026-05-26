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    Rekordjagd in Asien

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    Südkoreas Kospi steigt auf Allzeithoch – Taiwan überholt Indien im Börsenranking

    Der Kospi erreicht neue Rekorde, während der KI-Boom Taiwan antreibt und geopolitische Signale die Märkte weiter dominieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekordjagd in Asien - Südkoreas Kospi steigt auf Allzeithoch – Taiwan überholt Indien im Börsenranking
    Foto: Dall-E

    Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag ein gemischtes Bild gezeigt, wobei Südkoreas Leitindex Kospi mit einem neuen Rekordhoch die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zog. Für Optimismus sorgten vor allem Hoffnungen auf Fortschritte bei einer möglichen Friedenslösung zwischen den USA und Iran.

    Auch Taiwan rückte in den Mittelpunkt: Dank der starken Kursrallye von TSMC im Zuge des weltweiten KI-Booms überholte das Land Indien und ist nun der fünftgrößte Aktienmarkt der Welt.

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    Kospi erreicht Rekordhoch – Anleger setzen auf Entspannung im Nahen Osten

    Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg am Dienstag auf ein neues Allzeithoch von 8.094,90 Punkten. Der technologieorientierte Nebenwerteindex Kosdaq lag zuletzt 1,34 Prozent im Plus.

    Marktteilnehmer reagierten insbesondere auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der erklärte, die Gespräche mit Iran würden "gut voranschreiten". Gleichzeitig machte Trump deutlich, dass die USA militärische Angriffe wieder aufnehmen könnten, falls die Verhandlungen scheitern sollten.

     

    Taiwan verdrängt Indien – TSMC treibt Börsenwert auf Rekordniveau

    Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem Taiwan. Die Inselrepublik hat Indien erstmals bei der gesamten Börsenkapitalisierung überholt und ist damit zum fünftgrößten Aktienmarkt der Welt aufgestiegen.

    Nach Daten von Bloomberg erreichte die Marktkapitalisierung Taiwans zuletzt 4,95 Billionen US-Dollar. Indien fiel dagegen auf 4,92 Billionen US-Dollar zurück.

    Vor Taiwan liegen damit nur noch die USA, Festlandchina, Japan und Hongkong.

    Der entscheidende Treiber hinter diesem Aufstieg ist TSMC. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter macht inzwischen rund 42 Prozent des taiwanischen Leitindex aus.

    Die Aktie von TSMC hat in diesem Jahr bereits um 49 Prozent zugelegt. Anleger setzen dabei massiv auf die zentrale Rolle des Unternehmens im weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz.

    Asiens Börsen überwiegend schwächer

    In Japan kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen. Der Nikkei 225 verlor 0,32 Prozent, nachdem der Index am Montag erstmals die Marke von 65.000 Punkten überschritten hatte. Der Topix notierte nahezu unverändert.

    An den chinesischen Märkten überwogen leichte Verluste. Der CSI 300 gab um 0,28 Prozent nach. Der Hang Seng in Hongkong konnte dagegen frühe Verluste drehen und stieg nach dem Feiertag vom Montag um 0,45 Prozent.

    Australiens Leitindex S&P/ASX 200 fiel um 0,38 Prozent. Auch Indien zeigte Schwäche: Der Nifty 50 notierte leicht im Minus, während der BSE Sensex um 0,35 Prozent nachgab.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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