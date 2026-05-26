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    Südkorea

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    Nordkorea führt mutmaßlichen Raketentest durch

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordkorea schießt unbekanntes Objekt an der Küste
    • Generalstab prüft ballistischen Raketenverdacht
    • Es wäre der achte ballistische Test dieses Jahr
    Südkorea - Nordkorea führt mutmaßlichen Raketentest durch
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung ein nicht näher identifiziertes Flugobjekt vor seiner Westküste abgefeuert. Ob es sich um eine ballistische Rakete gehandelt hat, wird derzeit vom Generalstab in Seoul untersucht, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

    Es wäre den Angaben nach Nordkoreas insgesamt achter ballistischer Raketentest in diesem Jahr. Zuletzt hatte das Land am 19. April mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Nordkorea ist es gemäß mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

    Zuvor hatte Yonhap unter Berufung auf südkoreanische Regierungsvertreter berichtet, dass Chinas Staatschef Xi Jinping möglicherweise noch in diesem Monat seinen nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong Un in Pjöngjang treffen könnte. Von offizieller Seite wurde der Staatsbesuch bislang nicht bestätigt./fkr/DP/stk





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