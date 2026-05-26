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    Jahresüberschuss 2025 um rund 28 % gesteigert

    Jahresüberschuss 2025 um rund 28 % gesteigert
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Karlsruhe (IRW-Press/26.05.2026) - Die GBS Software AG hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Nach Feststellung des Jahresabschlusses (HGB-Einzelabschluss) durch den Aufsichtsrat erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 732 TEUR nach 572 TEUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg um rund 28 %.

    Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die operative Leistungsfähigkeit der Mehrheitsbeteiligung Recycling Ostsachsen AG (ROSAG), mit der seit dem 23. Oktober 2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht. Die ROSAG hat für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 1.194 TEUR (Vorjahr: 1.053 TEUR) an die GBS Software AG abgeführt. Nach Abzug der vertraglich vereinbarten Ausgleichszahlung an den außenstehenden Aktionär verbleibt ein saldierter Ergebnisbeitrag in Höhe von 1.033 TEUR (Vorjahr: 853 TEUR) – ein Plus von über 21% gegenüber dem Vorjahr.

    Im Zuge des im Geschäftsjahr 2025 vollzogenen Erwerbs weiterer Aktien hat die GBS Software AG ihre Beteiligung an der ROSAG zum 30. September 2025 von 51 % auf 89 % des Grundkapitals erhöht. Die zur teilweisen Kaufpreiserfüllung durchgeführte Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital führte zu einem Anstieg des gezeichneten Kapitals um 240 TEUR auf 1.700 TEUR sowie einer Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 456 TEUR. Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 4.666 TEUR (Vorjahr: 3.530 TEUR); die Eigenkapitalquote liegt unverändert auf hohem Niveau bei 91,3 %.

    Der von der Hauptversammlung am 30. September 2025 gewählte Abschlussprüfer Dr. Heide & Noack PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 2025 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

    Dividende für das Geschäftsjahr 2025

    Die Verwaltung der Gesellschaft hat bislang keine Entscheidung über einen Vorschlag an die Hauptversammlung zur Höhe der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 getroffen. Eine entsprechende Beschlussfassung ist im Rahmen der Einberufung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung und der Festsetzung ihrer Tagesordnung vorgesehen. Im Geschäftsjahr 2025 war aus dem Bilanzgewinn 2024 eine Dividende in Höhe von 0,20 EUR je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet worden.

    Über die GBS Software AG

    Die GBS Software AG (ISIN DE000A3MQR99) mit Sitz in Karlsruhe ist eine im Open Market (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart notierte Holdinggesellschaft. Über ihre Kernbeteiligungen ist sie in den Bereichen Metallrecycling (Recycling Ostsachsen AG, Zittau) und elektronischer Zahlungsverkehr (GBS pay GmbH, Karlsruhe) tätig.

    Kontakt für Rückfragen:

    GBS Software AG
    Am Storrenacker 1a
    76139 Karlsruhe
    Tel. +49 721 – 90 99 04 90
    www.gbs-ag.com – ir@gbs-ag.com

    (Ende)

    Aussender: GBS Software AG
    Adresse: Am Storrenacker 1a, 76139 Karlsruhe
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Markus Ernst
    Tel.: +49 721 90 99 04 90
    E-Mail: mernst@gbs-ag.com
    Website: www.gbs-ag.com

    ISIN(s): DE000A3MQR99 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX



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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die GBS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,69EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



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