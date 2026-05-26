Learnd UK & Ireland Group Starts FY2026 with 63% EBITDA Growth
learnd SE’s UK & Ireland operations delivered a strong Q1 2026, with sharp profit growth driven by higher margins, tight cost control and tech‑enabled building management.
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- Q1 (period ending 31 March 2026) revenue for the learnd UK & Ireland Group was approximately EUR 16.8 million.
- Adjusted EBITDA rose 63% year‑on‑year, indicating a substantial increase in profitability.
- Total Adjusted EBITDA reached EUR 2.9 million, well ahead of both the prior‑year period and budget.
- Improvement driven by stronger margins, disciplined cost management, and a more efficient, technology‑enabled building management business.
- learnd SE holds a 49.5% interest in the learnd UK & Ireland Group.
- learnd SE is a Luxembourg‑headquartered investment holding listed on Frankfurt General Standard (ticker LRND, ISIN LU2358378979), focused on intelligent, energy‑efficient building management.
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