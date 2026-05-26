21 0 Kommentare Learnd UK & Ireland Group Starts FY2026 with 63% EBITDA Growth

learnd SE’s UK & Ireland operations delivered a strong Q1 2026, with sharp profit growth driven by higher margins, tight cost control and tech‑enabled building management.

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